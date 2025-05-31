نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يُعلن رحيل علي معلول ويُثمن كل ما قدمه للنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثمن النادي الأهلي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطاءه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي.

الأهلي يُعلن رحيل علي معلول

وخص النادي لاعبه معلول بالشكر، والتأكيد على أن ما قدمه طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره، وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية، بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات.

ويظل «معلول» واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي،، والنادي وهو يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، يؤكد أن أبوابه سوف تظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا، وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق.