نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني يداعب محمد صلاح: خسرت الرهان ومحدش فاكر أهدافك في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - داعب مجدى عبد الغنى نجم الأهلي الأسبق، محمد صلاح كابتن منتخب مصر ومهاجم ليفربول الإنجليزي بسبب خسارته الرهان معه. مجدي عبد الغني يداعب محمد صلاح وقال مجدى عبد الغنى خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان " عبر صفحته الرسمية:"محمد صلاح قالي هجيب 3 اهداف في كأس العالم وجاب 2 بس وخسر الرهان". ويضيف مجدى عبد الغنى:" محدش فاكر الهدفين بتوع صلاح عشان خسرنا الثلاث ماتشات في كأس العالم وخرجنا بخلاف هدفي اللي كان بسبب اتعادلنا ".