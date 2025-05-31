الرياضة

مجدي عبد الغني يداعب محمد صلاح: خسرت الرهان ومحدش فاكر أهدافك في كأس العالم

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مجدي عبد الغني يداعب محمد صلاح: خسرت الرهان ومحدش فاكر أهدافك في كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - داعب مجدى عبد الغنى نجم الأسبق، محمد صلاح كابتن منتخب مصر ومهاجم ليفربول الإنجليزي بسبب خسارته الرهان معه.

مجدي عبد الغني يداعب محمد صلاح

وقال مجدى عبد الغنى خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه "مان تو مان " عبر صفحته الرسمية:"محمد صلاح قالي هجيب 3 اهداف في كأس العالم وجاب 2 بس وخسر الرهان".

ويضيف مجدى عبد الغنى:" محدش فاكر الهدفين بتوع صلاح عشان خسرنا الثلاث ماتشات في كأس العالم وخرجنا بخلاف هدفي اللي كان بسبب اتعادلنا ".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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