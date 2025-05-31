أحمد عيد عبدالملك يعلن انسحابه من تدريب حرس الحدود 

الرياض - كتبت رنا صلاح - حي الزهور في بورسعيد أطلق اليوم حملة مكثفة بقيادة اللواء أيمن قليني، تستهدف مصادرة مكبرات الصوت المستخدمة من قبل الباعة الجائلين في عدة مناطق داخل الحي، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشغالات.

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أسفرت الحملة عن مصادرة خمسة مكبرات صوت في مناطق المروة، كما تمت معالجة شكاوى سكان مسجد الروضة في عمر بن العاص وشباب المدينة ومنطقة 5000 وحدة سكنية. تم تبليغ أصحاب المكبرات بضرورة احترام القوانين وضمان عدم إزعاج المواطنين في الشوارع والمناطق السكنية.

تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد، الذي يؤكد على أهمية فرض النظام والالتزام في الشوارع، سواء في المناطق الرئيسية أو الفرعية والميادين العامة.

كما تابع رئيس حي الزهور مجريات الحملة التي تشمل ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات من الطرق في عدة مناطق سكنية. وقد تمت عملية الإزالة الفورية للأكشاك المخالفة في منطقة التعاونيات ومنطقة 5000 وحدة، بالإضافة إلى مصادرة معدات مثل قناص مياه وترابيزتين بلياردو.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس حي الزهور أن هذه الحملات ستستمر وستشمل جميع مناطق الحي بهدف إعادة النظام إلى الشوارع والتصدي بحزم لكل من يتجاوز حدود القانون.

تُعد هذه الجهود جزءًا من رؤية محافظة بورسعيد الرامية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.