الرياض - كتبت رنا صلاح - قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم بزيارة تفقدية لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك. شملت الجولة مجازر مدينة قها وحي غرب شبرا الخيمة، حيث أكد على جاهزيتها خلال فترة العيد. وأشار إلى قرار إلغاء جميع الإجازات للعاملين في مديرية الطب البيطري والمجازر خلال فترة العيد وحتى اليوم الرابع منه، وذلك لضمان وجود الأطقم البيطرية بشكل كامل للمراقبة والإشراف على عمليات الذبح وفحص الذبائح قبل وبعد الذبح، بهدف تقديم لحوم سليمة وآمنة للمواطنين.

علي معلول: أبرز لحظات أهدافه مع الأهلي على مدار 9 سنوات

كما شدد المحافظ على أهمية ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية مجانًا ودون أي رسوم خلال أيام العيد، مشيرًا إلى ضرورة استفادة المواطنين من هذه الخدمة التي تضمن الكشف البيطري المناسب على الأضاحي، وتساهم في حماية البيئة ومنع انتشار الأمراض.

أوضح المحافظ أن محافظة القليوبية تتمتع ببنية تحتية قوية في هذا المجال، حيث تحتوي على أكثر من 30 مجزرًا حكوميًا ونقطة ذبيح مجهزة، بالإضافة إلى 4 مجازر خاصة و26 مجزرًا مختصًا للدواجن. ولفت إلى الجهود المستمرة لتطوير المجازر القائمة، بما في ذلك مجزر مدينة كفر شكر ومجزر حي غرب شبرا الخيمة، الذي شهد تحسينات ملحوظة. كما أشار إلى وجود مجزر آلي حديث في مدينة القناطر الخيرية بقرية شبرا شهاب، وهو يعتبر إضافة هامة لمنظومة المجازر في المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة لمياء عطية، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والأستاذ محمد غنيم، رئيس مدينة قها، والأستاذ خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بالمحافظة.