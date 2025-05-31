شروط الحصول على رخصة Pro بعد موافقة كاف لإقامتها في مصر

الرياض - كتبت رنا صلاح - قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بجولة ميدانية واسعة في محافظة الإسكندرية يوم السبت، لمتابعة نتائج موجة الطقس السيء التي أثرت على المدينة في الساعات الأولى من اليوم، والتي أدت إلى هطول أمطار غزيرة وصلت لحد السيول، وتسببت في تجمع المياه في بعض الشوارع والأنفاق.

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رافق نائب الوزير في هذه الجولة اللواء أركان حرب مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب. شملت الجولة العديد من المواقع المتضررة، من بينها نفق سيدي بشر ومحطة رفع 4 في منطقة المنتزه، إضافة إلى مناطق حيوية أخرى شهدت تراكم المياه.

وأبرز الدكتور إسماعيل خلال الجولة أهمية رفع حالة التأهب والاستعداد للتعامل مع التقلبات المناخية المفاجئة، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الطوارئ من شركتي مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق الفعّال مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، مما ساهم في تقليل تأثيرات الأمطار الغزيرة.

كما ذكر نائب الوزير أن وزارة الإسكان تتابع تطورات الأحوال الجوية بشكل مستمر بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز كفاءة البنية التحتية ورفع جاهزيتها لمواجهة التغيرات المناخية المتزايدة.

بدوره، أوضح اللواء محمود نافع أن فرق العمل الميدانية تعاملت على الفور مع البلاغات المتعلقة بتجمعات المياه، حيث تم إرسال جميع المعدات والسيارات الضرورية إلى المناطق المتأثرة، مؤكدًا استمرار العمل الميداني المكثف حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

كما أشار نافع إلى جاهزية المحطات الرئيسية والفرعية لمواجهة الظروف الجوية الطارئة، موضحًا أنه تم تمركز 160 سيارة ومعدة في نقاط استراتيجية عبر المحافظة، مع انتشار كامل لفرق الطوارئ والمتابعة لضمان التدخل الفوري وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.