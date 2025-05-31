ختام الدورة التدريبية فـي الرمي بالقوس والسهم بنادي نـزوى

نـزوى ـ من سالم السالمي:

اختتمت بنادي نـزوى الدورة التدريبية في فن الرماية بالقوس والسهم بتنظيم من مدرسة البيان للفروسية، والتي استهدفت تأهيل الفارسات والفرسان في مهارات الرمي الأرضي والرمي من على ظهر الخيل، جاءت هذه المبادرة ضمن رؤية المدرسة لتعزيز حضور الفروسية العربية كهوية وثقافة، وليس مجرد رياضة. وأقيمت الدورة خلال شهري أبريل ومايو 2025، حيث خُصصت الدورة لفرسان (الرجال) لهذين الشهرين، بينما نُظمت الدورة الأخرى للفارسات (النساء) وشهدت الفعاليتان مشاركة متميزة من عشّاق الفروسية والرماية التقليدية وسط أجواء حماسية وتعليمية عالية المستوى. وبدأت الدورة بتدريبات مكثفة على الرمي الأرضي الذي يُعد الخطوة الأولى نحو إتقان استخدام القوس. تعلّم المشاركون الوقفة الصحيحة، وضبط التوازن، وتقنيات شد القوس وإطلاق السهم بدقة. كما تم التركيز على مهارات التنفس والتركيز الذهني، وهي عناصر جوهرية في تطوير قدرة الرامي على إصابة الأهداف. وعقب إتقان هذه المرحلة، انتقل التدريب إلى المستوى الأعلى: الرمي من على ظهر الخيل، وهو فن معقّد يجمع بين الثقة الجسدية، والقدرة على التوازن، وسرعة التنسيق بين حركة الخيل ودقة التصويب. وقد حرص المدربون على تقديم شروحات عملية وتطبيقات ميدانية تحاكي المهارات القتالية التي اشتهر بها فرسان العرب والمسلمين عبر التاريخ. وشهدت دورة الفارسات مشاركة نسائية فاعلة، حيث أظهرت المشاركات التزامًا ملحوظًا ورغبة واضحة في خوض هذه التجربة التراثية. تم تدريب الفارسات على جميع الجوانب الفنية للرمي، كما خضن تجربة الرماية من على ظهور الخيل بكل اقتدار، ما عكس مستوى متقدمًا من الأداء، وعزيمة كبيرة على إثبات الذات في مضمار طالما ارتبط بالرجال في الذاكرة التاريخية.