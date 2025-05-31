لندن ـ أ.ف.ب: حسم ليفربول، المتوج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، صفقة التعاقد مع الظهير/الجناح الهولندي جيريمي فريمبونج قادما من باير ليفركوزن الألماني وفق ما أعلن امس الاول، وذلك تزامنا مع التقارير التي تتحدث عن تقدمه بعرض قدره 146 مليون دولار (109 ملايين جنيه استرليني) للحصول على زميله لاعب الوسط فلوريان فيرتس. وقال ليفربول الجمعة في بيان «وقع الدولي الهولندي عقدا طويل الأمد مع الريدز في مركز أكسا للتدريب الجمعة بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح»، ناقلا عن اللاعب البالغ 24 عاما قوله «كان الأمر سهلا جدا. جاء ليفربول وأعرب عن اهتمامه، وبالطبع كان الأمر بديهيا بالنسبة لي».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعاقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.