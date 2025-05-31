صحار ـ من يحيى المعمري: أقامت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة يوما رياضيا للألعاب المائية للكفيفات في المسبح المائي بالمجمع الرياضي بصحار بدعم من شركة أوكيو، وتسعى المديرية من إقامة هذا اليوم إلى توفير فرصة رائعة للمشاركات الكفيفات للاستمتاع بالألعاب والأنشطة المائية وتعزيز الثقة بالنفس لديهن، وكسر الحواجز النفسية والاجتماعية المرتبطة بممارسة الرياضة، إلى جانب إيصال رسالة واضحة بأن الإعاقة لا تمنع من المشاركة في مختلف الأنشطة .. من جانبها عبرت مريم العيدية إحدى المشاركات في اليوم المائي عن سعادتها ومشاركتها في فعالية اليوم المائي للكفيفات حيث قالت : كانت المشاركة بالنسبة لي أكثر من مجرد نشاط رياضي ، حيث منحتني فرصة لاستكشاف قدراتي وتعزيز ثقتي بنفسي، كانت الرياضة المائية تحديا كبيرا، ولكن الأجواء الحماسية والتفاعل الإيجابي جعلني أشعر بالرغبة في خوض المزيد من التجارب المشابهة، كل الشكر لمنظمي اليوم المائي المميز والذي ساهم في دمجنا بشكل أكبر مع المجتمع المحيط وعكس مدى قدرتنا على المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاعل كبير للنساء الكفيفات فـي اليوم الرياضي المائي بشمال الباطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.