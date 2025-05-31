نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتر في برشلونة بسبب تير شتيغن.. والإدارة تتحرك لاستقدام حارس جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أروقة نادي برشلونة توترًا متزايدًا بشأن مستقبل حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن، العائد حديثًا من إصابة طويلة، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد هانسي فليك لا يرى شتيغن الخيار الأنسب لحماية عرين الفريق في المرحلة المقبلة، ويفضل البحث عن بدائل أكثر فاعلية على المستوى الفني.

اتفاق شبه نهائي مع خوان غارسيا.. وثقة من فليك وديكو

وفي هذا السياق، وضعت الإدارة الرياضية للنادي اسم الحارس الإسباني الشاب خوان غارسيا، حارس مرمى نادي إسبانيول، ضمن أبرز المرشحين لتدعيم هذا المركز. إلا أن الطريق للتعاقد معه لا يخلو من العقبات، أبرزها المنافسة الشديدة من أندية الدوري الإنجليزي التي أبدت اهتمامًا كبيرًا بخدمات الحارس.

كشف الصحفي ماتيو موريتو من RELEVO، أن المفاوضات بين إدارة برشلونة وممثلي خوان غارسيا وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي حول بنود العقد. وأوضح أن الحارس الشاب يشترط بعض الضمانات المرتبطة بمستقبله الرياضي، خاصة في ما يتعلق بفرصه في اللعب كأساسي.

وأكد موريتو أن المدير الرياضي ديكو والمدرب فليك يواصلان تقديم الدعم والثقة لغارسيا، ما يعكس رغبة حقيقية من النادي في ضمه ومنحه دورًا مهمًا في المشروع المستقبلي.

تير شتيغن يتمسك بموقعه.. وراتبه يُعقّد الأمور

من جهته، كشف الصحفي لويس روخو من صحيفة ماركا، أن تير شتيغن لا يفكر حاليًا في مغادرة برشلونة، ويتمسك بدوره كحارس أساسي للفريق، وهو ما قد يخلق حالة من التوتر داخل غرفة الملابس في حال قدوم غارسيا. وأشار إلى أن الراتب المرتفع للحارس الألماني يمثل عقبة كبيرة أمام رحيله، حتى في حال تراجع دوره داخل الفريق.