نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد ظهر اليوم بأحد فنادق التجمع، الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز وصن داونز في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل صن داونز الجنوب أفريقي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الأخد على استاد الدفاع الجوي في إطار نهائي دوري الأبطال، بعد انتهاء مباراة الذهاب في بريتوريا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل المباراة النهائية حيث يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي صن داونز اللون الأساسي الأصفر في الأزرق، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي الكامل.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١ فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، ومحمد طاهر إداري الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

