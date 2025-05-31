نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. العين يدعم صفوفه بصفقة جديدة قبل كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح العين الإماراتي في الحصول على خدمات المدافع المغربي يحيى بن خالق قادمًا من فريق الفتح الرباطي، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

العين يتعاقد مع المغربي يحيى بن خالق

وأعلن العين عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن المغربي يحيى بن خالق وقع عقدًا مع الفريق لمدة 4 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

وأجرى بن خالق حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي العين، وقال: "لم أتردد عندما علمت بعرض نادي العين وفخور جدًا لانضمامي للنادي الكبير آسيويًا وعربيًا".

وقدم المدافع المغربي البالغ من العمر 23 عامًا موسمًا مميزًا مع الفتح الرباطي، حيث نجح في قيادة فريقه السابق إلى المركز الرابع في ترتيب جدول البطولة الاحترافية خلال موسم 2024-25.

ويستعد فريق العين للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من الشهر المقبل.

وتسعى إدارة الزعيم العيناوي لتدعيم الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية للخروج من الكبوة التى مر بها الفريق خلال الموسم الماضي، حيث احتل المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإماراتي لموسم 2024-25.

