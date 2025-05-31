نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جون هيتينجا مديرًا فنيًا لـ أياكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أياكس الهولندي عبر موقعه الرسمي اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025، تعيين جون هيتينجا مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمدرب الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي.

أياكس يعلن تعيين هيتينجا مديرًا فنيًا للفريق

وتقدم المدرب الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي باستقالته من تدريب أياكس في منتصف شهر مايو الجاري، وذلك عقب خسارة لقب الدوري الهولندي لصالح أيندهوفن.

ووقع المدرب الهولندي جون هيتينجا عقدًا مع أياكس لمدة موسمين، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2027.

وأجرى هيتينجا حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي أياكس عقب التوقيع، وقال: "أنا متحمس للغاية للبدء. لقد أفادتني السنوات الأخيرة في إنجلترا كثيرًا".

وأضاف: "تمكنت من التطور بشكل أكبر مع ديفيد مويس وآرني سلوت، كما حظيت بفرصة الاطلاع على كواليس ناديين كبيرين".

وأختتم جون هيتينجا حديثه، قائلًا: "أنا مستعد لمواصلة العمل كمدرب رئيسي، ويشرفني أن أُمنح هذه الفرصة في أياكس".

واحتل أياكس وصافة ترتيب الجدول تحت قيادة الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي في الموسم المنصرم، برصيد 78 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أيندهوفن والذي توج رسميًا بلقب الدوري الهولندي برصيد 79 نقطة.

وسبق لهيتينجا أن عمل كمدرب مساعد للمدرب أرني سلوت في ليفربول وتوج مع الفريق بلقب البريميرليج لموسم 2024-25، كما خاض تجربة وحيدة كمدير فني أول، حين تولى تدريب أياكس مؤقتًا في عام 2023.

