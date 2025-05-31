نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي خيا يدافع عن ألوان "الفيولا" حتى 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن تجديد عقد حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا حتى نهاية يونيو 2028.

انضم الإسباني دي خيا (34 عامًا) إلى فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد.



وقال فيورنتينا عبر موقعه على الإنترنت: "يعلن فيورنتينا تجديد عقد اللاعب ديفيد دي خيا مع النادي حتى 30 يونيو 2028".

وأضاف: "اختار ديفيد دي خيا، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد مسيرة مقسمة بين أتليتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، مواصلة مسيرته بقميص فيورنتينا".

بدأ دي خيا مسيرته في أتلتيتكو مدريد حيث فاز بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية.

ولعب في مانشستر يونايتد 12 موسمًا حتى رحل عنه في يوليو 2023، بعد انتهاء عقده مسدلًا الستار على مسيرة شهدت الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وكأس رابطة الأندية مرتين والدوري الأوروبي مرة واحدة.

وبحسب موقع فيورنتينا، شارك حارس المرمى في 42 مباراة مع الفريق حافظ على نظافة شباكه في 11 منها خلال الموسم.

وأنهى فيورنتينا الموسم في المركز السادس بالدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة.