نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قياسات بدنية وطبية للاعبي الأهلي استعدادا لرحلة أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية وطبية خلال الساعات القادمة استعدادا لرحلة أمريكا المرتقبة للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر القادم.

كما يقود اليوم السبت الإسباني خوسيه ريبيرو، مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي جلسة تعارف اليوم مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريبيرو كل من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

كما تقرر تعيين عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

