الرياض - كتبت رنا صلاح - قامت إدارة النادي الأهلي هذا الموسم بعمل جبار على مستوى الانتقالات الوافدة للنادي سواء التي جاءت شتاء أو التي من المنتظر وصولها بعد أن انتهت المواسم بشكل رسمي في كل الدوريات المحلية حيث ان لدى النادي الأهلي كوكبة من النجوم في مختلف المراكز فلدى مسئولي الأحمر حلم وهو بناء فريق قوي قادر على السيطرة على البطولات المحلية والقارية وهو أمر تحقق بالفعل خلال السنوات الماضية لكن يرغب الفريق في مقارعة الكبار خلال بطولة كأس العالم للأندية وهو ما ينقص النادي لذا فإن نافذة الانتقالات الحالية تعتبر الأقوى .

عضو مجلس إدارة الأهلي يختار الصفقة الأهم في الموسم الجديد .. ليس زيزو !!

جدير بالذكر أن عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور محمد سراج الدين كان قد تحدث من خلال بعض التصريحات التي خص بالذكر بها صفقات النادي الأهلي الجديدة حيث أشار من وجهة نظره للصفقة الأهم التي تمكن النادي الأهلي من الحصول على توقيعها مشيرا إلى أنه محمود حسن تريزيجيه القادم من طرابزون سبور التركي خلال الانتقالات الصيفية دعما للفريق

في ذات السياق فإن لاعب الأهلي المصري السابق والعائد حديثا لبيته كان قد حصد خبرات كبيرة في عالم كرة القدم من خلال اللعب في مختلف الدوريات الأوربية الكبرى والتي كانت أبرز محطاتها أستون فيلا الانجليزي لذا فإنها تعتبر صفقة محترف أوربي سوبر قد حصل عليها النادي الأهلي خلال الانتقالات الحالية .