الرياض - كتبت رنا صلاح - يرصد نادي عريق مشارك في كأس العالم للأندية، مكافأة مالية كبيرة للاعبي فريقه من أجل تحفيزهم على التتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

«1 مليون يورو» .. نادي كبير يرصد مليون يورو مكافأة لكل لاعب للتتويج بكأس العالم للأندية 2025 .. من هو؟؟؟

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الفترة من 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية

وتبعًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد يرصد مليون يورو مكافأة لكل لاعب في الفريق للفوز بكأس العالم للأندية 2025

وأوضحت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يولي أهمية كبيرة لبطولة كأس العالم للأندية، ويرغب في أن يكون ناديه هو الفائز الأول باللقب.

وذكر التقرير، اهتمام ريال مدريد بالبطولة جاء بعد خروج الفريق بموسم صفري وعدم تتويجه بأي ألقاب خلال الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى، اهتمام ريال مدريد بكأس العالم للأندية، جعله يتعاقد مع تشابي ألونسو كمدير فني جديد للفريق، بالإضافة إلى التدعيمات القوية التي بدأت مبكرًا بالتعاقد مع دين هويسن في خط الدفاع.

وهناك ثنائي آخر اقترب من الانضمام إلى ريال مدريد، وهو ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، وألفارو كاريراس ظهير أيسر بنفيكا البرتغالي.

كما أن ريال مدريد، بدأ البحث عن لاعب في خط الوسط بعد رحيل مودريتش، حيث تتجه الأنظار إلى هوجو لارسون لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولفت التقرير إلى، أن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية، سيجعل ريال مدريد يعوض قيمة الصفقات، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 100 مليون يورو كحد أدنى.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد يتواجد ضمن المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تضم كل من، الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.