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أحمد جودة - القاهرة - رسالة مؤثرة ورحيل تاريخي.. علي معلول يودع الأهلي بعد 9 سنوات من المجد والبطولات.. علي معلول يعلن رحيله عن الأهلي بعد 9 سنوات حافلة بالإنجازات والبطولات، ويودع الجماهير برسالة مؤثرة، تعرف على مشواره الكامل وأبرز إنجازاته مع النادي الأحمر.

علي معلول يرسل رسالة مؤثرة من القلب لجماهير الأهلي

في مشهد كروي مؤثر، أعلن النجم التونسي علي معلول رحيله رسميًا عن صفوف النادي الأهلي بعد 9 سنوات من العطاء، حيث نشر بيانًا عاطفيًا وجهه إلى جماهير القلعة الحمراء، شكرهم فيه على الدعم والمحبة، مؤكدًا أن رحلته مع الفريق كانت أكثر من مجرد احتراف، بل كانت انتماءً وولاءً لا يُشترى.

قال معلول: "منذ قدومي في صيف 2016، لم أوقع عقدًا مع نادٍ فقط، بل دخلت عهدًا مع أمة كاملة اسمها الأهلي".

تعرف على مسيرة على معلول وحصاد سنوات المجد مع الأهلي

خلال مسيرته، لعب معلول دورًا محوريًا في واحدة من أنجح فترات الأهلي الحديثة.

فقد شارك في تحقيق 22 بطولة رسمية، من بينها 6 ألقاب للدوري المصري الممتاز، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى 5 ألقاب لكأس السوبر المصري و4 لكأس مصر، كما حصل على كأس السوبر الإفريقي مرتين، وحقق برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

و أرقامه الفردية كانت مبهرة أيضًا، إذ سجّل 53 هدفًا وصنع 85 آخرين لزملائه، ما جعله من أبرز من ارتدوا القميص الأحمر في العصر الحديث.

علي معلول

علي معلول يتحدث عن لحظات لا تُنسى مع الأهلي

حيث استحضر معلول في بيانه لحظاته التي لا تُنسى في التتش والمدرجات ومباريات القمة، قائلًا:

"لم أكن لاعبًا محترفًا فقط، بل كنت عاشقًا يرتدي القميص كما يُرتدى القلب".

وأكد أن ما يربطه بجمهور الأهلي يتجاوز حدود الملاعب والسنوات، واصفًا محبة الجمهور بأنها "البطولة الأغلى التي فاز بها".

علي معلول وتفاصيل الإصابة والعودة القوية قبل الوداع الأخير

وكان علي معلول قد غاب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة قوية بقطع في وتر أكيليس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 أمام الترجي، قبل أن يعود تدريجيًا للمشاركة في المباريات، بداية كبديل أمام إنبي في كأس عاصمة مصر، ثم كأساسي أمام طلائع الجيش، بعد غياب دام 306 يومًا.

علي معلول

علي معلول يرتدي شارة القيادة للمرة الأولى مع الأهلي

وشهدت مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري المصري في مايو الماضي لحظة تاريخية أخرى، حين ارتدى معلول شارة قيادة الفريق لأول مرة، تكريمًا لعطائه الطويل، ما جعلها لحظة استثنائية في مسيرته الحمراء.

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علي معلول… وداع بروح المحبة والانتماء

أنهى معلول بيانه بكلمات صادقة:

"أنا راحل، لكن الحب باقٍ.. جسدي يغادر التتش، لكن قلبي وظلي باقٍ في كل ركن من أركانه

". ووجه شكره لعائلته، وزملائه، والإدارة، وكل من عمل معه داخل النادي، داعيًا اللاعبين القادمين إلى حمل القميص كما حلم هو دومًا: "نحو القمة".

كلمة وداع علي معلول محفورة في ذاكرة الأهلاوية

رحيل علي معلول عن الأهلي لا يعد فقط نهاية مشوار لاعب كبير، بل طي صفحة من صفحات المجد التي ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير، وتاريخ النادي الذي منح معلول المجد، ورد له الجميل بالحب والولاء والألقاب.