نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز غير مسبوق ينتظر لاوتارو في نهائي أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حال فاز إنتر ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا، السبت، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونيخ الألمانية، سوف يرفع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الكأس بصفته قائدًا للفريق، وسيكون ذلك هو اللقب الذي ينقص خزائن المهاجم الأرجنتيني، الذي منذ انضمامه إلى إنتر ميلان قادمًا من راسينغ كلوب الأرجنتيني في عام 2018، وهو يحصد كل الألقاب؛ سواء مع إنتر ميلان أو منتخب بلاده.

حقق مارتينيز لقب الدوري مع إنتر ميلان مرتين عامي 2021 و2024، وكأس إيطاليا 2022 و2023، وكأس السوبر الإيطالي 3 مرات. وعلى المستوى الدولي، لم توجد بطولة لم يفُز بها مارتينيز مع منتخب بلاده؛ حيث حقق لقب «كوبا أميركا» 2021 و2024، وكأس العالم 2022 في قطر، بالإضافة للفوز ببطولة «فينالزيما» بين بطل أوروبا وأميركا الجنوبية؛ بعدما تغلّب فريقه على إيطاليا 2-صفر في ملعب «ويمبلي» اللندني.

لكن مارتينيز لم ينجح في تحقيق لقب أوروبي مع إنتر ميلان؛ إذ خسر الفريق في نهائي الدوري الأوروبي عام 2020 أمام إشبيلية الإسباني، كما تعرَّض للمصير ذاته في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بنهائي دوري الأبطال عام 2023. لكن المهاجم الأرجنتيني ستكون لديه فرصة تحقيق اللقب مع فريقه، وهو اللقب الرابع في تاريخ النادي الذي فاز به أعوام 1964 و1965 و2010.

وسجّل مارتينيز 9 أهداف لإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، منها هدفان قمة الروعة في شباك بايرن ميونيخ ذهابًا وإيابًا بدور الثمانية، وهدف التقدم في شباك برشلونة بمباراة إياب قبل النهائي، التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 4-3.

وإلى جانب ماركوس تورام في خط الهجوم، ستكون لإنتر ميلان أسلحة فعَّالة في مواجهة دفاع منظم من جانب سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي؛ حيث سيوجد المغربي أشرف حكيمي على الجهة اليمنى، ويلعب المدافع الشاب باكو إلى جانب الخبير ماركينيوس، ويوجد البرتغالي نونو مينديز على الجهة اليسرى.

وسيكون على لاوتارو مارتينيز قيادة أحلام إنتر ميلان في الفوز باللقب، والعودة إلى القمة الأوروبية بعد سنوات من الغياب. وإلى جانب مدربه سيموني إنزاغي، وصل الفريق إلى مستوى جيد للغاية، وبات منافسًا كبيرًا على المستوى القاري.

وسجّل مارتينيز هذا الموسم، إلى جانب أهدافه التسعة المرشحة للزيادة في دوري الأبطال، 13 هدفًا في كل المسابقات، منها 12 في بطولة الدوري.

ورغم الحصيلة الأقل تهديفيًا عن الموسم السابق، تبدو الجماهير متمسكة بآمالها في نجاح مارتينيز في قيادة الفريق لتحقيق المجد.

ويأمل المهاجم الأرجنتيني في أن يضيف لقب دوري أبطال أوروبا إلى مجموعته من البطولات التي توج بها مع فريقه والمنتخب، مواصلًا مسيرته واحدًا من أفضل اللاعبين في إنتر ميلان خلال السنوات الماضية، ومضيفًا بصمة جديدة إلى الفريق منذ انضمامه إليه في 2018.