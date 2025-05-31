نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن صفقة انتقال برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر الحديث داخل المملكة العربية السعودية بشأن صفقة انتقال النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبدو أن أيام النجم البرتغالي برونو فيرنانديز داخل أروقة مانشستر يونايتد قد أوشكت على الانتهاء، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك فيرنانديز العديد من العروض، أبرزها من نادي الهلال السعودي، الذي يرغب في ضم اللاعب قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2025.

برونو فيرنانديز يوافق على عرض الهلال وسط توقعات بإعلان الصفقة قريبًا:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، مساء الأربعاء، أن النجم البرتغالي برونو فيرنانديز قد منح موافقته المبدئية للانضمام إلى نادي الهلال السعودي، تمهيدًا لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الاستثنائية الجارية، استعدادًا لمشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وأفادت التقارير ذاتها أن قرار فيرنانديز جاء بعد ضغوط من عائلته، التي شجعته على قبول العرض الهلالي، نظرًا للقيمة المالية الكبيرة التي يتضمنها.

ومن المنتظر أن تُحسم تفاصيل الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها قبل مغادرة الهلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في البطولة.

