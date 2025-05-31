المنتخب السعودي يفوز على الأردن

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أحمد جودة - القاهرة - فاز المنتخب السعودي على نظيره الأردني 2 - صفر يوم الجمعة، في مباراة ودية تدريبية على ملعب نادي الاتفاق، وذلك ضمن استعدادات المنتخب السعودي للجولتين التاسعة والعاشرة بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل حسان التمبكتي الهدف الأول للمنتخب السعودي، قبل أن يعزز مهند آل سعد التقدم بهدفٍ ثانٍ.

وأشرك الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، جميع اللاعبين خلال تلك المباراة بغرض الوقوف على مدى استعداد فريقه لمواجهتي البحرين وأستراليا.

وعلى صعيد متصل، واصل الثنائي متعب الحربي ومحمد بكر تدريباتهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويستمر المنتخب السعودي في برنامجه الإعدادي لمواجهة البحرين يوم الخامس من يونيو المقبل، وأستراليا في العاشر من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة بتصفيات المونديال، حيث يحتل الفريق السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف أستراليا في المركز الثاني، وهو آخر مركز مؤهل مباشرة للمونديال، فيما يلعب صاحب المركز الثالث في منافسات الملحق.