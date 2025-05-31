نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم المقبل، ومواصلة المنافسة في الموسم على لقب البريميرليغ الموسم المقبل.

وبدأ "الريدز" سوق الانتقالات الصيفية مبكرًا، حيث حسمت إدارة النادي الإنجليزي 3 صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن "الريدز" حصلوا على موافقة الظهير الأيسر ميلوس كيركيز، لاعب بورنموث، للانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى التي عانت من تراجع مستوى الثنائي روبرتسون وتسيميكاس الموسم الماضي.

وأيضًا، ليفربول قد اقترب بقوة من التعاقد مع النجم الألماني فلورين فيرتز، لاعب نادي بايرن ليفركوزن، بعد أن أعطى اللاعب الضوء الأخضر للانتقال إلى "أنفيلد"، رافضًا كل العروض الأخرى.

أما الصفقة الثالثة، فتمثلت في إعلان التعاقد مع الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج، والذي سيكون بديلا لأرنولد الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد.

