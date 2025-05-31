الرياض - كتبت رنا صلاح - من الأمور البديهية في كرة القدم أن رحيل لاعب في فريق ما يتبعه التعاقد مع لاعب جديد في نفس المركز لكن بخصاص أخرى من حيث السن والقدرات حيث أن القادم من الضروري أن يقدم الإضافة أن يكون لاعب موهوب مبشر بأن يكون نجم في مركزه يوما ما وهي الصفات التي يبحث عنها النادي الأهلي في الفترة الحالية خاصة بعد أن رحل مجموعة من اللاعبين الاساسيين عنه هذا الموسم لذا من الضروري أن يتم التعويض من خلال التعاقد مع مواهب مميزة في نفس المركز وخاصة الدفاع بعد أن تأكد رحيل رامي ربيعة

الأهلي يفاضل بين 4 مدافعين لخلافة رامي ربيعة في مركزه .. الميركاتو ولع بدري !!

جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأسماء المطروحة على طاولة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع أحدها حيث أن إدارة النادي لديها أربعة خيارات من الدوري المحلي يأتي في مقدمتها إبراهيم عبد الحكيم، مدافع حرس الحدود والأهلي السابق بجانب ياسين مرعي، لاعب فاركو الذي يعد من أبرز لاعبي الدوري الصاعدين في مركزه .

في ذات السياق فإن تلك القائمة شملت هذين الاسمين وهما محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي و عمرو الجزار، مدافع غزل المحلة حيث أن النادي حسب الأخبار بصدد الحصول على خدمات اثنين من المدافعين المتاحين في السوق المحلي لدعم قائمته في الموسم الجديد وعدم ترك مساحة أمام أي قصور في قائمة الفريق .