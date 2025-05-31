الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، تعد هذه المباراة حاسمة في مسيرة الأخضر نحو التأهل للمونديال، حيث يسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل المباشر.

المواجهة المنتظرة.. موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس، 5 يونيو 2025، على ملعب البحرين الوطني في الرفاع، ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية والبحرين، والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

ستبث المباراة عبر عدة قنوات رياضية، أبرزها:

beIN Sports HD 2

قنوات الكأس القطرية

قنوات SSC السعودية

قنوات أبوظبي الرياضية

أهمية المباراة

يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف أستراليا التي تمتلك 13 نقطة، بينما يأتي منتخب البحرين في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، يسعى الأخضر لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع أستراليا، على أمل التأهل المباشر إلى كأس العالم.

تذاكر المباراة