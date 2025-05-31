الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، تعد هذه المباراة حاسمة في مسيرة الأخضر نحو التأهل للمونديال، حيث يسعى لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل المباشر.
المواجهة المنتظرة.. موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة
من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس، 5 يونيو 2025، على ملعب البحرين الوطني في الرفاع، ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية والبحرين، والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة
ستبث المباراة عبر عدة قنوات رياضية، أبرزها:
- beIN Sports HD 2
- قنوات الكأس القطرية
- قنوات SSC السعودية
- قنوات أبوظبي الرياضية
أهمية المباراة
- يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف أستراليا التي تمتلك 13 نقطة، بينما يأتي منتخب البحرين في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، يسعى الأخضر لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع أستراليا، على أمل التأهل المباشر إلى كأس العالم.
تذاكر المباراة
- بدأت عملية بيع تذاكر المباراة يوم الأحد الماضي، مع تخصيص 8% من سعة الملعب لجماهير المنتخب السعودي، أي ما يقارب 1,920 مقعدا من أصل 24,000، وقد أبدى الاتحاد البحريني استعداده لزيادة هذه الحصة إذا دعت الحاجة، وتعد هذه المباراة فرصة حاسمة للمنتخب السعودي لتعزيز موقعه في التصفيات والاقتراب من حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، الجماهير السعودية والعربية تترقب هذا اللقاء بفارغ الصبر، آملة في أداء قوي يسهم في تحقيق النصر.