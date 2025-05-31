الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك الكثير من العمل الذي يتم في كرة القدم السعودي حيث أن طموح بعض الأندية ومعدلات الصرف في الميركاتو الصيفي لدى أندية القمة تتخطى في كثير من الأحيان نظيرتها في أوربا ، التي تعد هي الدوريات الجاذبة للاعبين والسبب الشهرة والرواتب المرتفعة أيضا لكن أندية مثل الهلال السعودي تنافس تلك الأندية في القارة العجوز بل وتحصل على أهم النجوم في بعض الفرق وهو أمر يجعل منها منافس شرس للغاية في الحاضر والمستقبل وتمثل خطر كبير على هيمة كرة القدم الأوربية على الساحة الرياضية .

الهلال السعودي يمنح نجم الدوري الانجليزي مهلة 7 ايام لقبول العرض .. 300 مليون يورو!!

جدير بالذكر أن هناك رغبة حقيقة من جانب إدارة الهلال السعودي حول تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ببعض نجوم الصف الأول في العالم وذلك بعد أن قدم الفريق موسم مخيب للأمال خسر فيه كل البطولات التي يشارك بها لذا فقد وضع نجم مانشستر يونايتد الانجليزي البرتغالي برونو فيرنانديز أفضل صناع اللعب في العالم ضمن خططه

في ذات السياق فإن إدارة الهلال السعودي كانت قد منحت نجم المانيو مهلة تصل إلى نحو أسبوع من أجل الرد سواء بالرفض أو القبول للرحيل صوب الهلال واللعب بالدوري السعودي حيث قدمت عرض قوي للغاية تضمن 100 مليون يورو رسوم انتقال للنادي بجانب 200 مليون يورو راتب اللاعب الشخصي وهي ارقام لن يتحصل عليها اللاعب في أوربا لسنوات .