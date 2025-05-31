الرياض - كتبت رنا صلاح - يبدو أن الجدال حول الصفقات الصيفية بدأ منذ اللحظة حيث أن كل نادى يرغب في الحصول على بعض اللاعبين في مختلف المراكز من أجل تجديد الدماء في الفريق الأول لكرة القدم ومعها الحصول على مواهب جديدة بدوافع للفوز أكثر ومن ثم تحقيق المراد والتتويج بالبطولات وتلك هي العقلية التي تعمل بها الفرق الكبرى بالدوري المصري لكن الزمالك هنا أمام حالة خاصة فالنادي يعيد بناء الفريق كي يتمكن من العودة للمنافسة وتشريف اسم الكيان الأبيض من جديد بعد أداء سئ للغاية طوال الموسم المنصرم .

محمد شريف يوضح حقيقة انتقاله للزمالك في الموسم المقبل .. كلام من الأخر !!

جدير بالذكر أن إدارة الأبيض ترغب في التعاقد مع بعض اللاعبين البارزين خاصة في الخط الأمامي الذي يفتقد لخدمات لاعب يقدم مستويات تهديفية ثابتة لذا فقد تم ربط اسم نجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي محمد شريف بالعودة للدوري المصري من بوابة الزمالك وهي صفقة سوق تكون رنانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى

في ذات السياق فقد حرص النجم محمد شريف على أن يرد على تلك الأنباء من خلال تصريحات إعلامية أدلى بها لقناة “MBC مصر” نفى خلالها ان يكون هناك أي تواصل قد حدث بينه وبين مسئولي الزمالك كما زعم البعض حيث أنه أنكر التواصل المباشر معه من جانب الزمالك لكنه أوضح أنه ربما حدث مع وكيل أعماله .