"عمر السومة".. ثروته؟ وعنده كام سنة؟ وأصله منين؟ تفاصيل لأول مرة تتقال عن قبيلته وتاريخه الكروي

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد عمر السومة من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم العربية، حيث ترك بصمة واضحة في الملاعب السعودية والخليجية، تُثير مسيرته الرياضية وثروته المتزايدة اهتمام الكثيرين.

المسيرة الاحترافية والإنجازات

وُلد عمر السومة في 23 مارس 1989 في مدينة دير الزور، سوريا، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي الفتوة، ثم انتقل إلى نادي القادسية الكويتي، حيث تألق وساهم في تحقيق العديد من البطولات في عام 2014، انضم إلى النادي الأهلي السعودي، حيث أصبح الهداف التاريخي للنادي والدوري السعودي للمحترفين، بعد فترة مع نادي العربي القطري، عاد إلى السعودية في 2025 لينضم إلى نادي العروبة.

الثروة والدخل

تُقدر ثروة عمر السومة بحوالي 12 إلى 16 مليون دولار أمريكي، وفقًا لمصادر رياضية، تشمل مصادر دخله عقود الأندية التي لعب لها، الإعلانات، والمشاريع التجارية الخاصة به، تُعتبر هذه الثروة نتيجة مباشرة لمهاراته العالية وشهرته الواسعة في عالم كرة القدم.

العمر والانتماء القبلي

يبلغ عمر السومة من العمر 36 عامًا. ينتمي إلى قبيلة “السُّوَمة”، وهي إحدى قبائل منطقة دير الزور في سوريا، تُعد هذه القبيلة من القبائل المعروفة في المنطقة، ولها تاريخ طويل من النضال والكرم.

شخصيته خارج الملعب

بالإضافة إلى إنجازاته الرياضية، يُعرف عمر السومة بتأثيره الكبير خارج الملعب، حيث يُعتبر رمزًا للشباب الطموح والمثابرة، يُشارك في العديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية، مثل دعمه لمشاريع تطوير الرياضة في إفريقيا، خاصةً في بلدان مثل الكاميرون والجزائر، التي تمثل جزءًا من إرثه العائلي، كما يُعتبر من أبرز الوجوه الرياضية في الحملات الإعلانية العالمية، مما يعزز من مكانته كأيقونة رياضية وإنسانية.