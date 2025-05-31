نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنريكي يثق في قدرة سان جيرمان على تحقيق اللقب الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثق لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في قدرة فريقه الشابّ على حصد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة، إذ يتأهب لمواجهة إنتر ميلان في النهائي، السبت. ويعتقد المدرب الإسباني أن الخبرة التي اكتسبها الفريق في المباريات الكبرى على مدار العامين الماضيين تحت قيادته وضعته في موقف قوي لرفع الكأس في ميونيخ.

وأضاف لويس إنريكي أن العقبات التي واجهها فريقه خلال النصف الأول من الموسم كانت بمثابة دافع له في استعداده لمواجهة إنتر صاحب الخبرة.

وقال لويس إنريكي، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «نحن فريق معتاد على اللعب في المباريات النهائية، هذه مواقف اعتدنا عليها وشهدناها بالفعل. الحافز مهم، لكننا معتادون على هذا. أعتقد أن الخبرة مهمة، لكنها تبقى نسبية للغاية».

وتابع: «ما يجعلنا أقوياء كفريق هو أن رحلتنا كانت صعبة، إذ مررنا بفترات صعود وهبوط، لكن المعاناة قد تشكل أفضلية. نحن معتادون على خوض هذه النهائيات، ولعبنا أمام بعض أفضل الفرق في أوروبا، وخضنا مباريات نهائية بالفعل خلال مشوارنا. نحن مستعدون، ولن نخشى شيئًا». وأكّد أن فريقه سيسعى للسيطرة على المباراة عبر الاستحواذ على الكرة والتركيز على الجوانب التي يعتقد أن فريقه أقوى فيها.

وقال لويس إنريكي إن دافعه الرئيسي هو صنع التاريخ مع سان جيرمان، الذي وصفه بأنه نادٍ استثنائي. وأضاف أنه يشعر بالفخر للمشاركة في هذه المباراة، ووعد بأن فريقه سيقدم كل ما لديه من أجل الجماهير.

وعندما طولب بمقارنة نفسه كمدرب الآن بوقت فوزه بدوري الأبطال مع برشلونة عام 2015، قال: «أنا هادئ بفضل نضجي، أنا الآن أكبر بفارق 10 سنوات وأكثر خبرة. أحاول مشاركة كل هذا مع لاعبي فريقي، بإمكانهم كتابة التاريخ، وأريد التأكد من عدم وجود أي مبالغة في المشاعر. أعتقد أننا مستعدون، وأعتقد أن إنتر يعلم أيضًا أننا مستعدون».

ومن بين إنجازاته البارزة هذا الموسم، دعمه لعثمان ديمبلي حتى أصبح مرشحًا محتملًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال لويس إنريكي: «كان عثمان من أفضل لاعبي الموسم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق. إنه قائد، شخص يقود الفريق للأمام. من الرائع أن نتمكن من إشراكه في التشكيلة الأساسية، وأن نثق به لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته».