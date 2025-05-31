نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يحسم برشلونة صفقة التعاقد مع نجم ليفربول؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي برشلونة مساعيه الجادة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واضعًا نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز كأحد أبرز أهدافه، وسط توقعات بصفقة قد تكون من العيار الثقيل إذا تمت.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن تجربة انضمام البرازيلي رافينيا إلى برشلونة قبل ثلاث سنوات ترسم الطريق أمام دياز، حيث أبدى رافينيا تمسكًا قويًا برغبته في ارتداء قميص البارسا رغم العروض المغرية التي تلقاها من أندية مثل تشيلسي وليفربول، مفضلًا الانتظار حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق حلمه باللعب في "كامب نو".

وفي موقف مشابه، يُظهر دياز هدوءًا وثقة في التعامل مع اهتمام برشلونة، حيث قرر تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول، الذي يمتد حتى عام 2027، رغم تلقيه عرضًا جديدًا لتمديد العقد لمدة عامين مع زيادة راتبه السنوي البالغ حاليًا 3.5 مليون يورو.

برشلونة من جانبه لا يزال يراقب الموقف، وينتظر حتى منتصف يوليو/تموز لحسم قراره النهائي بشأن الصفقة التي قد تصل قيمتها إلى 85 مليون يورو. المدير الرياضي ديكو والمدرب هانز فليك يريان في دياز إضافة نوعية قادرة على إحداث الفارق في تشكيلة الفريق الموسم المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن برشلونة قد يحتاج من دياز نفس الموقف الحاسم الذي أبداه رافينيا مع ليدز، حينما رفض الانصياع لعرض تشيلسي وأصر على الانتقال إلى البارسا، رغم تعقيدات الصفقة حينها.

يُذكر أن دياز، مثل رافينيا، كان من مشجعي برشلونة منذ الطفولة، ما قد يمنح النادي الكتالوني دفعة معنوية إضافية لإتمام الصفقة، إذا قرر اللاعب اتخاذ موقف قوي ومعلن تجاه رغبته في الرحيل عن ليفربول، على غرار ما فعله فيليب كوتينيو في وقت سابق.

صفقة دياز لا تزال معلقة على عدة عوامل، أبرزها قدرة برشلونة المالية، وموقف اللاعب نفسه، الذي سيكون عليه إثبات ولائه للنادي الكتالوني بالأفعال، إذا ما أراد تحويل حلم الطفولة إلى حقيقة.

