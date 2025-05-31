جلسة تعارف بين ريبيرو ولاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي جلسة تعارف اليوم مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية الشهر القادم.

ويقود اليوم السبت الإسباني خوسيه ريبيرو مرانه الأول مع النادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبيرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، والطاقم المساعد له.

ويضم الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريبيرو كلا من:

• كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

• ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

• خوان خوسيه (مدرب حراس).

• سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

