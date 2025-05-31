نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يطارد نجم ميلان قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي الهلال المنافس في الدوري السعودي تحركًا جديًا للتعاقد مع نجم وقائد ميلان الإيطالي، الفرنسي ثيو هيرنانديز، وفقًا لما كشف عنه الصحافي الإيطالي بموقع «سبورت إيطاليا» جيانلويجي لونغاري.

الهلال، الذي لا يزال يوجه أنظاره نحو الدوري الإنجليزي، بدأ في توسيع رقعة استهدافاته لتشمل الدوري الإيطالي، وتحديدًا أحد أبرز الأسماء فيه. وتشير التقارير إلى أن هيرنانديز منفتح على الاستماع للعروض، في ظل تزايد الغموض بشأن مستقبله داخل ملعب «سان سيرو».

ثيو، البالغ من العمر 27 عامًا، يُعد من أكثر الأظهرة ديناميكية وتأثيرًا في أوروبا، وقد ارتدى قميص ميلان منذ انتقاله من ريال مدريد قبل ست سنوات.

وخلال تلك الفترة، خاض 262 مباراة بقميص الروسونيري، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 45، ولعب دورًا محوريًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021 - 2022، كما ساهم هذا الموسم في حصد السوبر الإيطالي تحت قيادة سيرجيو كونسيساو.

ورغم أن عقد هيرنانديز مع ميلان يمتد حتى يونيو (حزيران) 2026، إلا أن المفاوضات بشأن تمديده تراوح مكانها منذ قرابة عام، وهو ما قد يدفع النادي الإيطالي إلى التفكير في بيعه هذا الصيف لتفادي خسارته مجانًا لاحقًا.

إدارة ميلان، رغم تمسكها بقائد الفريق، لا تمانع فكرة البيع في حال تلقي العرض المناسب، خاصة أن القيمة السوقية للاعب قد تتراجع مع اقتراب نهاية عقده.

وتتحدث بعض المصادر عن إمكانية رحيله مقابل 45 إلى 50 مليون يورو، فيما ألمحت تقارير أخرى إلى إمكانية انخفاض المبلغ إلى 30 مليونًا فقط.

في المقابل، لا تُعد القيمة المالية عائقًا أمام الهلال؛ إذ إن أندية دوري روشن السعودي تملك القدرة على دفع مبالغ ضخمة، ويكمن التحدي الحقيقي في إقناع النجم الفرنسي بعرض مغرٍ من الناحية الشخصية والمالية.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد كثف الهلال مفاوضاته خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عقد وكيل هيرنانديز اجتماعات مباشرة مع مسؤولي ميلان، وسط مفاوضات غير معلنة جارية منذ نحو شهر.

وتشير المصادر إلى أن اللاعب أعطى الضوء الأخضر لدراسة عرض الهلال بشكل كامل، في وقت تسعى فيه إدارة النادي السعودي لحسم الصفقة قبل انطلاق كأس العالم للأندية.