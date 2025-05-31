نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. رحيل نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الجمعة رحيل المدافع الإسباني خيسوس فاييخو عن صفوف الفريق مؤكدًا أنه لن يشارك في كأس العالم للأندية المقبلة.

وجاء في بيان النادي أن خيسوس فاييخو أنهى مسيرته كلاعب في الفريق بعد أن دافع عن القميص الأبيض على مدار خمس مواسم توج خلالها بلقبين في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية وثلاثة في السوبر الأوروبي ولقب في الدوري الإسباني ولقب في كأس ملك إسبانيا ولقبين في السوبر الإسباني.



ورغم طول فترة وجوده مع الفريق لم ينجح فاييخو في فرض نفسه حيث غاب عن خطط المدرب كارلو أنشيلوتي حتى مع تعرض خط الدفاع لإصابات كثيرة واكتفى بالمشاركة في أربع مباريات فقط هذا الموسم ثلاث منها كانت بعد خروج الفريق من السباق على الألقاب المحلية.

في المجمل خاض باييخو 35 مباراة بقميص ريال مدريد خلال فترتيه في النادي.

واختتم ريال مدريد بيانه بتوجيه الشكر للاعب على احترافيته والتزامه متمنيًا له ولأسرته التوفيق في مستقبله الرياضي.

يشار إلى أن عقد فاييخو كان ممتدًا حتى نهاية يونيو (حزيران) 202 لكنه قرر إنهاءه بالتراضي مع النادي.