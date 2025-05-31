نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إنتر ميلان يحذر لاعبيه من الهوس قبل موقعة سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع إنتر ميلان للثأر من هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023، لكن المدرب سيموني إنزاغي حذر، الجمعة، من أن يسيطر «الهوس» على لاعبيه قبل مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي هذا العام.

وانتهى موسم إنتر المحلي بلا ألقاب، وبينما يحاول إنزاغي ولاعبوه تخطي شبح خسارتهم في إسطنبول أمام مانشستر سيتي، فإنهم لن يسمحوا لرغبتهم في الفوز بالبطولة للتحول إلى هوس قبل خوض النهائي، السبت، في ميونيخ.

وأبلغ إنزاغي مؤتمرًا صحافيًا: «لقد رأيت رغبة. لا ينبغي أن يكون الهوس حاضرًا. بدلًا من ذلك، يجب أن يكون هناك التركيز والعزيمة، وهذا ما أظهره لي اللاعبون في هذه الأيام. لقد طلبت خلال الأسبوع التركيز والعزيمة، لم أطلب الهوس، يجب أن نتحلى بصفاء الذهن لكي نستعد بأفضل طريقة ممكنة».

ويعتقد إنزاغي أن فريقه يتمتع بالخبرة والنجاح الكافيين للتمكن من تنفيذ هذه الخطط، السبت، وتجاوز خيبة الأمل الناتجة عن خسارته للقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لصالح نابولي.

وقال إنزاغي: «الجانب النفسي مهم، لقد عملنا بأفضل طريقة، وتركنا خيبة الأمل جانبًا. نعلم كيف يتم التحضير لبعض المباريات، لدينا أبطال العالم ولدينا أبطال أوروبا (في التشكيلة). لقد اكتسبنا أيضًا خبرة حول كيفية الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة مهمة للغاية، تمامًا مثل نهائي كأس العالم، ونهائي بطولة أوروبا».

وسيخوض إنزاغي أكبر مباراة في الموسم بتشكيلته الكاملة، وهو ما يؤكد جاهزية المدافع بنجامين بافار بعد غيابه عن الفوز على برشلونة في الدور قبل النهائي إلى جانب المباريات الأربع الأخيرة في الدوري.