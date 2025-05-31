الرياضة

نجم ريال مدريد يرحل قبل مونديال الأندية

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نجم ريال مدريد يرحل قبل مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، انتهاء مسيرة خيسوس باييخو مع الفريق.

وذكر النادي في بيان قصير على موقعه الإلكتروني: «دافع باييخو عن قميص الريال لخمسة مواسم، فاز خلالها بكأس أبطال أوروبا مرتين، وبكأس العالم للأندية أربع مرات، وبالسوبر الأوروبي ثلاث مرات، والدوري الإسباني مرة واحدة، وفاز بكأس الملك مرة واحدة والسوبر الإسباني مرتين».

وأضاف: «مع المنتخب الإسباني، فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وتوج بطلًا لأوروبا تحت 21 عامًا وتحت 19 عامًا».

وأكد البيان: «يتقدم ريال مدريد بالشكر لخيسوس باييخو على احترافيته والتزامه وعمله الدؤوب، ويتمنى له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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