نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يرحل قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، انتهاء مسيرة خيسوس باييخو مع الفريق.

وذكر النادي في بيان قصير على موقعه الإلكتروني: «دافع باييخو عن قميص الريال لخمسة مواسم، فاز خلالها بكأس أبطال أوروبا مرتين، وبكأس العالم للأندية أربع مرات، وبالسوبر الأوروبي ثلاث مرات، والدوري الإسباني مرة واحدة، وفاز بكأس الملك مرة واحدة والسوبر الإسباني مرتين».

وأضاف: «مع المنتخب الإسباني، فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، وتوج بطلًا لأوروبا تحت 21 عامًا وتحت 19 عامًا».

وأكد البيان: «يتقدم ريال مدريد بالشكر لخيسوس باييخو على احترافيته والتزامه وعمله الدؤوب، ويتمنى له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته».