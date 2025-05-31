الرياضة

رحيل نجم جديد عن الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

رحيل نجم جديد عن الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل نجم جديد عن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد رحيل عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب نهاية منافسات الموسم الجاري.

وانتهى عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق رسمي مع القلعة الحمراء، لتجديد عقده.

ويأتي رحيل عمرو السولية، بعد إعلان التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

ويمتلك عمرو السولية، في الوقت الحالي عروضًا من الدوريات العربية أبرزها الدوري الليبي والعراقي، للتواجد بها وخوض موسمين على الأقل قبل إعلان اعتزاله.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا