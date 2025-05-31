نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد باريس سان جيرمان لا يريد تفويت الفرصة أمام إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدّد القائد البرازيلي لباريس سان جيرمان، الفرنسي ماركينيوس، الجمعة، على أنه «لا يريد تفويت هذه الفرصة» ضد إنتر الإيطالي، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقام على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ.

وسعى سان جيرمان جاهدًا منذ أن انتقلت ملكيته للقطريين عام 2011 إلى الفوز باللقب القاري لأول مرة في تاريخه، وتعاقد لهذا السبب مع نجوم من العيار الثقيل، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي، من دون أن ينجح في تحقيق مبتغاه.

وبعدما فوّت الفرصة التاريخية عام 2020 بخسارته النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني، يأمل سان جيرمان أن يكون ملعب الأخير فأل خير عليه، السبت، من أجل الانضمام إلى مرسيليا، وهو الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بدوري الأبطال عام 1993 على حساب ميلان الإيطالي في ميونيخ، لكن على الملعب الأولمبي.

وعشية مواجهة اللقب ضد إنتر، قال ماركينيوس: «بعد خسارتنا المباراة النهائية (عام 2020)، لا أريد تفويت هذه الفرصة. جميع اللاعبين مستعدون لتقديم أفضل مباراة في حياتهم والاستمتاع بوقتهم، لأن الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا صعب. نريد أن ننهي هذا الموسم بشكل جيد، ونعيد الكأس إلى باريس من أجل جماهيرنا وعائلاتنا».

وأردف: «نرى أنه في الأوقات الصعبة، تمكنا من قلب الأمور» خلال الموسم، كاشفًا أن مدربه الإسباني لويس إنريكي «تحدث معنا كثيرًا، وأعددنا في النواحي كافة، ونحن مستعدون لأي شيء قد يحدث في المباراة».

في الموسم الماضي، أحرز نادي العاصمة ثنائية الدوري والكأس المحليين أيضًا، ووصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في أول موسم له بقيادة إنريكي، معتمدًا بشكل رئيس على كيليان مبابي، الذي سجّل 44 هدفًا، رغم أنه استبعد عن الفريق لفترة خلال النصف الثاني، بعدما بات جليًا أنه يرغب في الانتقال إلى ريال، وعدم توقيع عقد جديد.

ورغم رحيل لاعب من طراز مبابي، نجح إنريكي في التأكيد أن اللعب الجماعي هو مفتاح النجاح، مانحًا الفريق الباريسي الأمل بمستقبل أكثر إشراقًا.