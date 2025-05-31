نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما يحقق إنجازًا غير مسبوق مع الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع النجم الفرنسي كريم بنزيما التسجيل في أول نهائي بطولة كأس محلية بعد 20 عاما بعدما قاد فريقه إلى الفوز ببطولة كأس الملك على حساب القادسية بنتيجة 3-1.

وحسم الاتحاد اللقاء وتوج بالكأس بعدما عبر القادسية بهدفين للفرنسي بنزيما وآخر لزميله الجزائري حسام عوار، فيما أحرز للقادسية الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وقبل الاتحاد، خاض بنزيما 5 نهائيات كؤوس محلية مع أنديته السابقة ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني وتوج منها بأربعة وخسر واحدة.

في نهائي كأس فرنسا مع ليون أمام باريس سان جيرمان توج فريقه باللقب دون أي مساهمة منه وانتهى اللقاء في عام 2008 بهدف من سيدني غوفو.

وانتقل بنزيما إلى ريال مدريد في عام 2009 وخاض أول كأس محلية في 2011 عندما التقى برشلونة في النهائي وانتهى بهدف للفريق الأبيض بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.