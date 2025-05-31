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أحمد جودة - القاهرة - يتابع عشاق وجماهير كرة القدم حول العالم مبارياتها باستمرار، وذلك من أجل تحقيق شغف المشاهدة، وتشجيع الفريق الذي ينتمي إليه.

مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة

وتقام اليوم السبت الموافق 31 من شهر مايو، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي على رأسها، كل من المواجهات التالية:

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1

بي إن سبورتس 4k

بي إن سبورتس 2

الوداد البيضاوي المغربي ضد بورتو البرتغالي

مباراة ودية

تنقل عبر قناة المغربية الرياضية 3

فنربخشة ضد كونيا سبور

الدوري التركي

الجولة 38

تنقل عبر «Tod»

لوس أنجلوس الأمريكي ضد كلوب أمريكا المكسيكي

ملحق دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية

تنقل عبر Dazn

