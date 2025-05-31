نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق 31 من شهر مايو، 10 مباريات في الجولة 38 من دوري المحترفين المصري المعروف باسم دوري القسم الثاني.

مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين والقنوات الناقلة

وتنقل بعض هذه المباريات عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري المحترفين المصري، وتأتي هذه المواجهات على النحو التالي:

وادي دجلة ضد بروكسي

طنطا ضد راية

لافيينا ضد المنصورة

أبو قير للأسمدة ضد أسوان

السكة الحديد مودرن ضد ديروط

كهرباء الإسماعيلية ضد منتخب السويس

الداخلية ضد بترول أسيوط

الترسانة ضد المقاولون العرب

القناة ضد بلدية المحلة

سبورتنج ضد المصرية للاتصالات

يذكر أن فريق المقاولون العرب وفريق وادي دجلة تأهلا رسميا إلى بطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة القادمة، بينما يتنافس أبو قير للأسمدة وفريق كهرباء الإسماعيلية على حجز المقعد الثالث المؤهل إلى الدوري المصري الممتاز.

