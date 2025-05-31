نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات مفتوحة لمباراة إنتر ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق باريس سان جيرمان، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على آرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب برشلونة بنتيجة 7-6.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان مساء اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2025

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا 2025، وستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر عبر قناة beIN Sports HD 1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر

قناة CBC SPORT HD

• القمر الصناعي: AzerSpace 46°E

• التردد: 11175 H 30000

• القمر الصناعي: Intelsat 45.1°E

• التردد: 11554 H 30000

• Biss Key: 13 13 13 13 13 13 13 13

2. قناة Idman TV HD

• القمر الصناعي: AzerSpace 46°E

• التردد: 11175 H 30000

• Biss Key: 10 01 10 21 10 01 70 81

3. قناة Varzish Sport HD

• القمر الصناعي: Yahsat 52.5°E

• التردد: 11785 H 27500

• القمر الصناعي: Apstar 76.5°E

• التردد: 12548 H 3200

• Sid: 0005

• Biss Key: 03 A0 1B BE 20 C1 6D 4D

4. قناة Football HD

• القمر الصناعي: Yahsat 52.5°E

• التردد: 11785 H 27500

• Biss Key: 12 34 00 00 AB CD 00 78

قنوات IRIB Varzesh HD / IRIB TV3 HD

• القمر الصناعي: Badr 26°E

• الترددات:

• 12265 H 30000

• 11900 V 27500

• 11881 H 27500

• القمر الصناعي: Intelsat 62°E

• التردد: 11555 V 30000

• Biss Key: 11 11 11 33 11 11 11 33

6. قناة Fast Sport

• القمر الصناعي: Etuelsat 70°E

• التردد: 11050 H 19212

قناة Arena Sport 1 HD

• القمر الصناعي: Hispasat 30°W

• التردد: 11931 V 30000

• القمر الصناعي: Thor °W

• التردد: 12034 V 30000

