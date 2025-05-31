نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترددات الناقلة لمباراة إنتر ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث تأهل باريس سان جيرمان، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على آرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، كما صعد إنتر ميلان على حساب برشلونة بنتيجة 7-6.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

ومن المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان مساء اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2025

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا 2025، وستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر عبر قناة beIN Sports HD 1.

تردد قناة beIN Sports 1HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

جودة القناة هي: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 10810.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة هي: HD.

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد: 11547.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة القناة هي: HD.

