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أحمد جودة - القاهرة -

أكد إسلام فتحي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن لوائح رابطة الأندية المصرية متضاربة ويتم تطبيقها وفقا للمصالح الشخصية.

فتحي: الحدث عن الظروف القهرية هو مقدمة من الرابطة للتلاعب باللوائح

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الحديث عن الظروف القهرية هو مقدمة لكي تتلاعب رابطة الأندية المصرية باللوائح، وما حدث في أزمة الهبوط هو أمر عجيب وهناك أندية كبير للغاية هبطت للدرجة الثانية مثل أهلي جدة".

وأضاف: "لا أجد مبرر لإلغاء الهبوط هذا الموسم وسيكون هناك أزمة كبيرة في الموسم المقبل بسبب هذا الأمر وما حدث لا نراه في دوريات العالم".

