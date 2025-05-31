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أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد حنفي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن ما تفعله رابطة الأندية المصرية المحترفة لا يوجد في الدوريات العربية، مشددا على أن اللوائح يتم تطبيقها وفقا للأهواء.

حنفي: قرارات رابطة الأندية سيجعلنا ندخل في نفق مظلم بسبب "الهبوط"

وقال حنفي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما حدث في مباراة القمة من تفصيل لوائح لا يحدث في أي دوري بالعالم، وما حدث من رابطة الأندية سيجعلنا ندخل في نفق مظلم وما حدث في موضوع أزمة الهبوط أمر عجيب".

وأضاف: "لا يوجد في العالم 21 فريق يلعب في أي دوري على الاطلاق، وأزمة الهبوط ستجعلنا في الموسم المقبل ندخل في أزمات لأن هناك أندية ستطالب بإلغاءه بسبب ما حدث هذا الموسم".

وتابع: "لا يوجد تحصين لأي قرارات أو عقوبات في البحرين أو أي دوري بالعالم مثلما حدث برابطة الأندية المصرية المحترفة".

