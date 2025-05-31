نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم مرسي: أعشق الزمالك وجماهيره..وكان لي الشرف ارتداء قميص القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمنى باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، التوفيق للاعبي القلعة البيضاء والجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي خلال المرحلة المقبلة.

باسم مرسي: أعشق الزمالك وجماهيره..وكان لي الشرف ارتداء قميص القلعة البيضاء

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " يجب ترتيب الأوضاع داخل فريق الكرة بداية من الموسم المقبل والفريق يحتاج إلى تدعيم في العديد من المراكز خلال الفترة القادمة".

وأضاف: " أعشق نادي الزمالك وجماهيره وكان لي الشرف ارتداء قميص القلعة البيضاء".

