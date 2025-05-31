الرياضة

باسم مرسي: أعشق الزمالك وجماهيره..وكان لي الشرف ارتداء قميص القلعة البيضاء

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باسم مرسي: أعشق الزمالك وجماهيره..وكان لي الشرف ارتداء قميص القلعة البيضاء

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أحمد جودة - القاهرة -  

تمنى باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، التوفيق للاعبي القلعة البيضاء والجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي خلال المرحلة المقبلة.

باسم مرسي: أعشق الزمالك وجماهيره..وكان لي الشرف ارتداء قميص القلعة البيضاء

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " يجب ترتيب الأوضاع داخل فريق الكرة بداية من الموسم المقبل والفريق يحتاج إلى تدعيم في العديد من المراكز خلال الفترة القادمة".

وأضاف: " أعشق نادي الزمالك وجماهيره وكان لي الشرف ارتداء قميص القلعة البيضاء".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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