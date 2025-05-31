نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق باريس سان جيرمان، في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على آرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب برشلونة بنتيجة 7-6.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان مساء اليوم السبت الموافق 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز - ويليام باشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيس.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر في دوري أبطال أوروبا 2025

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا 2025، وستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر عبر قناة beIN Sports HD 1.

