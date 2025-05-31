تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض إنتر ميلان الإيطالي مواجهة نارية أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية 2024-2025.

ويحتضن ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، المباراة الأهم في الموسم الحالي بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، في نهائي مسابقة الشامبيونزليج.

وقد أعلنت لجنة الحكام بـ "يويفا" منذ أيام قليلة عن تولي الحكم الروماني إستفان كوفاكس إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب أليانز أرينا.

وصعد إنتر إلى نهائي الشامبيونزليج، بعدما فاز على العملاق الإسباني برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين.

في المقابل، أطاح العملاق الباريسي بنظيره آرسنال الإنجليزي في نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان:

▪︎ حراسة المرمى: يان سومر.

▪︎ خط الدفاع: يان أوريل بيسيك - فرانشسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني.

▪︎ خط الوسط: فيدريكو ديماركو - هنريك مخيتاريان - تشالهان أوغلو - نيكولاس باريلا - دينزل دومفريس.

▪︎ خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورأم.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 31 مايو 2005 على ملعب أليانز أرينا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025 والمعلقين

يمكنكم مشاهدة مواجهة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر قناتي beIN Sports 1 HD وسيتولى المعلق التونسي عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء، وتذاع المباراة على beIN Sports 2 HD بتعليق اليمني حسن العيدروس.

ومن ناحية أخرى، يمكنكم مشاهدة النهائي المثير لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين العملاق الباريسي وإنتر عبر تطبيق TOD.

