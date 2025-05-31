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أحمد جودة - القاهرة -

أكد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، أن الكرة الذهبية لا تشغل تفكيره حاليًا، وأن تركيزه الكامل منصبّ على نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع فريقه بباريس سان جيرمان غدًا السبت على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، معتبرًا أن الفوز باللقب القاري هو الهدف الأسمى في مسيرته.

لاوتارو مارتينيز: الكرة الذهبية لا تهمني.. دوري الأبطال هو حلمي

وقال قائد الإنتر خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة: "الجوائز الفردية دائمًا في المرتبة الثانية، اليوم لا يخطر ببالي التفكير في الكرة الذهبية، هدفي الأول هو دوري الأبطال، اللقب الذي يغيب عن خزائن النادي منذ 15 عامًا، أريد أن أعيد تلك المشاعر العظيمة لجماهير الإنتر".

ويحمل لاوتارو سجلًا حافلًا بالألقاب، إذ تُوِّج مع الأرجنتين بكأس العالم، وكوبا أمريكا، والفايناليسيما، كما حصد ألقاب الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي مع الإنتر.

وأضاف: "لقد حققت أهدافًا مهمة، وفزت بالعديد من الكؤوس مع الإنتر، وكذلك البطولات الكبرى مع المنتخب. لكن دوري الأبطال هو الحلم الذي ينقصني، أنا فخور وسعيد ببلوغ النهائي وسنحاول تقديم مباراة مثالية للظفر بالكأس".