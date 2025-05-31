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أحمد جودة - القاهرة -

أكد المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أن أكبر دافع شخصي له هو كتابة التاريخ مع النادي الباريسي، عبر تحقيق أول لقب في دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام إنتر ميلان غدًا السبت في ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

لويس إنريكي: أريد صناعة التاريخ مع سان جيرمان

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحافي عشية النهائي: "أكبر دافع لي هو كتابة التاريخ في باريس، هذا يعني إدخال فرحة هائلة إلى قلوب نادٍ ومدينة بأكملها، الباقي هو جزء من الطريق، أنا محظوظ لكوني هنا ولخوض مثل هذه المباراة، سأقبل بما تمنحنا إياه كرة القدم، لكننا سنقاتل حتى النهاية".

وأضاف إنريكي، الذي خاض نهائي دوري الأبطال الأخير قبل 10 أعوام مع برشلونة وفاز به في ألمانيا على حساب يوفنتوس: "هناك تفاصيل تبدو كأنها صدف متكررة، أعيش هذه اللحظة بهدوء الأعوام العشر التي مضت، وأحاول نقل الشعور بالسعادة إلى الفريق، وشغف كتابة التاريخ وتحقيق شيء لم يحدث من قبل (التتويج مع باريس)".

وشدد على أهمية الحفاظ على التوازن: "يجب الحذر من الحماس الزائد، أعجبت كثيرًا بحصة التدريب الأخيرة، نحن مستعدون ولا نشعر بالخوف".

وتحدّث المدرب الإسباني عن مواجهة إنتر ميلان، بعد أن أطاح بفِرَق إنجليزية في الأدوار السابقة، مؤكدًا أن لكل فريق هويته الخاصة: "منذ مباراة بريست، واجهنا خصومًا إنجليز، والآن نواجه فريقًا إيطاليًا، لكننا نعرف جيدًا الروح التنافسية لإنتر، فريق منظم ومتكامل".

وأضاف" "كل شيء يتغير بعد هدف واحد. التكيف مع مجريات المباراة مفتاح النجاح. لدينا فريق قادر على التعامل مع كل سيناريو".