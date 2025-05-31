نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد معلول.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد رحيل عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب نهاية منافسات الموسم الجاري.

تأكد رحيل عمرو السولية عن الأهلي

وانتهى عقد عمرو السولية مع النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق رسمي مع القلعة الحمراء، لتجديد عقده.

ويأتي رحيل عمرو السولية، بعد إعلان التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

ويمتلك عمرو السولية، في الوقت الحالي عروضًا من الدوريات العربية أبرزها الدوري الليبي والعراقي، للتواجد بها وخوض موسمين على الأقل قبل إعلان اعتزاله.

