نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن بطولاته حتى عام 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن بطولاته المنتظر إقامتها في الفترة ما بين 2025 إلى 2029، وذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدوري الـ 78.

الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن بطولاته حتى عام 2029

ورحب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس معربا عن شكره وتقديره للجميع.

وذكر الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني أن الأمين العام الدكتور رجاءالله السلمي استعرض في مستهل الاجتماع، الذي عقد افتراضيا، تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية للفترة الماضية من المجلس، بالإضافة إلى عرض برنامج روزنامة مسابقات الاتحاد العربي المقترحة للفترة من 2025 – 2029 المتضمنة 26 بطولة.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن حرصه على اكتمال هذه الروزنامة والالتزام بها، مشيدا بجهود وعمل الأمانة العامة للاتحاد، ومتطلعا للمزيد من البرامج المتنوعة خلال المرحلة القادمة لما فيه تنمية وازدهار رياضة كرة القدم العربية.

واعتمد مجلس الاتحاد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أواخر أغسطس القادم، على أن تحدد الأمانة العامة للاتحاد موعد ومكان الاجتماع.

كما تم الموافقة على برنامج روزنامة مسابقات الاتحاد العربي، وستقوم الأمانة العامة بالتواصل والتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء لعرض مسابقات موسم 2025 / 2026 وروزنامة مواعيد البطولات حتى 2029 لفتح باب الاستضافة من قبَل الاتحادات العربية.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد العربي بطولات كأس العرب للأندية، وكأس العرب للأندية للسيدات، وكأس العرب للأندية تحت 21 عاما، وكأس العرب للأندية تحت 18 عاما، وكأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، وكأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاما، وكأس العرب للمنتخبات سيدات، وكأس العرب للمنتخبات سيدات تحت 20 عاما، وكأس العرب للمنتخبات سيدات تحت 17 عاما، وكأس العرب لكرة القدم الشاطئية، وكأس العرب لكرة الصالات، وكأس العرب للأندية لكرة الصالات.