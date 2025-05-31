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أحمد جودة - القاهرة -

كشف كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بعض التفاصيل الهامة عن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، والأوضاع الإدارية والاستثمارية داخل النادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جادة نحو التطوير الشامل.

كامل أبو علي: المركز الرابع إنجاز.. والمصري على الطريق الصحيح

وقال أبو علي إن حصول الفريق على المركز الرابع في الدوري يعد إنجازًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية التي مر بها النادي، موجهًا التحية للاعبين ووصفهم بالأبطال، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالفوز الأخير على فريق حرس الحدود، الذي حضره برفقة نجله حمزة أبو علي.

وأعلن أبو علي عن تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تدعيمًا قويًا للفريق الأول من خلال التعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، استعدادًا للمنافسة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، رغم ما وصفه بـ "العبء المالي الكبير" للمشاركة في البطولة.

أكد رئيس النادي على ما يتعلق بالملف المالي والاستثماري، أن ميزانية النادي تضاعفت عدة مرات في السنوات الأخيرة، ويجري دعمها سنويًا بمبلغ لا يقل عن 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى الانتهاء من سداد ديون النادي التي بلغت نحو 250 مليون جنيه، كما أعلن بدء الخطوات التنفيذية لتأسيس الشركة الاستثمارية الخاصة بالنادي.

ووجّه كامل الشكر للواء محب حبشي على التزامه الكامل بدعم النادي المصري، كما ثمّن الدور الكبير عبد الرحمن بصلة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، متعهدًا بدعم المركز فور انطلاق مشروعه الجديد في المقابل، أعرب عن عدم رضاه بمعدلات التنفيذ في مشروع استاد النادي المصري، مؤكدًا الحاجة لتسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة.

